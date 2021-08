अफगानिस्तान से मेरी यादें जुड़ी हैं, आज के हालात देख दुखी हूं, बोलीं हेमा मालिनी

अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से तालिबान के आतंक के बाद अब स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है. तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उसकी राजधानी काबुल समेत कई सारे इलाकों पर अपना शासन शुरू कर दिया है. सारी दुनिया इसे देखकर अचंभे में है मगर कोई भी अफगानिस्तान के निवासियों की मदद नहीं कर पा रहा है. बॉलीवुड एक्टर्स भी कई सारे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के मौजूदा माहौल से चिंतित हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. अफगानिस्तान में फिरोज खान संग धर्मात्मा जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं हेमा मालिनी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और उस समय को याद किया जब वे फिल्म की शूटिंग के लिए वहां गई हुई थीं.

जब हेमा मलिनी गई थीं अफगानिस्तान

हेमा मालिनी ने ट्विटर पर फिल्म के कुछ विजुअल्स शेयर किए. इसमें वे एक्टर फिरोज खान संग नजर भी आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इसी के साथ कैप्शन में लिखा कि- एक समय के इतने खुशहाल और शांत देश रहे अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो देख कर मन दुखी हो गया है. अफगानिस्तान से मेरी अच्छी यादें उस दौरान की हैं जब मैं फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए गए थे. मैंने फिल्म में एक जिप्सी गर्ल का रोल प्ले किया था और मेरी शूटिंग का सारा हिस्सा वहीं शूट हुआ था. हमारे परिवार वाले भी वहां पर मेरे साथ गए हुए थे. फिरोज खान ने हम लोगों का अच्छा खयाल रखा था.

What is happening to a happy, once peaceful nation, Afghanistan, is truly sad. My great memories of Afghanistan date back to ‘Dharmatma’- I play a gypsy girl & my portion was shot entirely there. Had a great time as my parents were with me and Feroz Khan took good care of us pic.twitter.com/2jrsZJpvQd