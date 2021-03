स्कैम 1992 से हुई 'द बिग बुल' की तुलना, हंसल मेहता ने किया रिएक्ट

अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म की तुलना हंसल मेहता के निर्देशन में बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 से किया जाना शुरू हो गया है. दोनों ही प्रोजेक्ट्स की मूल कहानी स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा किए गए घोटाले पर आधारित है. दोनों ही प्रोजेक्ट्स की तुलना के आधार पर किए जा रहे ट्वीट्स के जवाब में दिग्गज फिल्ममेकर हंसल मेहता ने शुक्रवार को ट्वीट किया.

हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा, "प्लीज अनफेयर कंपैरिजन मत कीजिए. एक ही कहानी के कई किस्से हो सकते हैं. हर कहानीकार का अपना तरीका होता है उसे सुनाने का, और हर किसी को इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए. मेरे शो की तरह इस फिल्म में भी कई सारे कलाकार शामिल हैं. उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और वो आपके प्यार के हकदार हैं."

Please don’t make unfair comparisons. There can be multiple tales on the same story. Every story-teller will have his own way and should be seen independent of the other. This film has so many talents involved just like my show. They’ve done their best and they deserve your love. https://t.co/vHp8CSlmCU