महिलाओं का दर्द समझने 21 किमी चले अक्षय कुमार, हंसल मेहता ने उड़ाया मजाक

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में 21 किलोमीटर तक ट्रेडमिल पर वॉक की. उन्होंने मिशन पानी के Waterthon तहत ऐसा किया ताकि लोगों को ये अहसास करा सकें कि साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी तमाम महिलाओं को रोज कितनी मशक्कत करनी पड़ती है. हालांकि फिल्म निर्देशक हंसल मेहता और नीरज घायवान को अक्षय कुमार का ये तरीका रास नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी निंदा की.

हंसल मेहता ने अक्षय कुमार पर तंज कसते हुए लिखा, "मैंने रात भर अपना एयर कंडीशनर 16 डिग्री पर चलाकर रखा ताकि समझ सकूं कि कैसे किसान इतनी सर्दी का सामना कर रहे हैं." एक अन्य ट्वीट में हंसल ने लिखा, "मैंने 7 दिनों तक व्रत रखा ताकि ये समझ सकूं कि किस तरह गरीब लोग देश भे भूखे रहते हैं." हंसल की ही तरह फिल्ममेकर नीरज घायवान ने भी अक्षय कुमार का मजाक बनाया है.

I switched on the air conditioner all night at 16 degrees. To understand how our farmers braved it out in the cold. — Hansal Mehta (@mehtahansal) January 26, 2021

I went on intermittent fasting for 7 days. Just to understand how the poor go hungry in our country. — Hansal Mehta (@mehtahansal) January 26, 2021

नीरज ने दो तस्वीरें ट्वीट की हैं जिनमें एक महिला कुछ पत्थरों के ऊपर खड़ी होकर ऊपर से लटकते एक पाइप के जरिए एक घड़े में पानी भरकर उसे दूसरे घड़े में ले रही है. इस तस्वीर के साथ नीरज ने लिखा, "खेतों में शारीरिक श्रम करना. घर आकर खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को खिलाना और फिर पशुओं की देखभाल करना. रात को शराब पीकर घर लौटे फ्रस्ट्रेटेड पतियों के द्वारा पीटी जाना. सुबह होते ही उठकर मीलों चलकर जाना ताकि पानी के भारी मटकों को ढोकर लाया जा सकें. फिर अगले दिन दोबारा यही रिपीट करना."

Get married off to a man with existing wives ONLY to fetch water. Because the other wives are getting older and can't carry enough water.



Yes, your dreams, your youth, your entire life is now worth a pot of water. Much like being on a treadmill.https://t.co/nJioBtlop0 — Neeraj Ghaywan (@ghaywan) January 26, 2021

Do physical labour at the farm. Come home to cook, clean, feed kids and rear animals. Get beaten up by frustrated drunk husbands at night. At dawn, walk miles to fetch water in huge vessels. Repeat.



Treadmill? It's a roller coaster jolly ride!https://t.co/7tVvobLCjc pic.twitter.com/6KZMrF73oa — Neeraj Ghaywan (@ghaywan) January 26, 2021

ये तो रोलरकोस्टर राइड है

नीरज ने लिखा, "ट्रेडमिल?? ये तो एक रोलरकोस्टर राइड है जिसका आप मजा ले रहे हैं." एक अन्य ट्वीट में नीरज ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक शख्स दो महिलाओं के बीच बैठा है. तस्वीर शेयर करते हुए नीरज ने लिखा- इस शख्स ने सिर्फ पानी के लिए दूसरी शादी की क्योंकि पहली पत्नी बूढ़ी होने लगी थी. बता दें कि विकास की ओर लगातार उन्मुख हो रहे भारत में आज भी तमाम गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां साफ पानी पीने के लिए महिलाओं को मीलों तक चलकर जाना पड़ता है और फिर मटकों में वो पानी भरकर घर तक लाना पड़ता है.

