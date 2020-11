गुरुपर्व के मौके पर अक्षय-अजय ने किया विश, धर्मेंद्र का फैन्स को खास तोहफा

गुरु पुर्णिमा 2020 के मौके पर सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस मौके पर सोशल मीडिया के जरिए सभी को विश किया है. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणदीप हुड्डा और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत इस खास मौके पर और भी स्टार्स हैं जो अपने फैन्स को विश कर रहे हैं. गुरु पुर्णिमा का त्योहार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है. एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इस मौके पर गुरुद्वारे भी गईं.

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सभी फैन्स को गुरु पुर्णिमा की बधाई देते हुए उनकी एक तस्वीर साझा की. अक्षय ने कहा- तुहानु ते तुहाने सारे परिवार नु गुरु पूरब दी लख-लख वधाईयां. एक्टर अजय देवगन ने सभी को विश करते हुए कहा- ये गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व है. इस खास मौके पर हम अपने देश और प्रिय लोगों के लिए दुआ करते हैं और वैश्विक एकता की कामना करते हैं.

It’s the 551st Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji. On this occasion, I hope & pray for our Nation, our loved ones, and for Global Harmony🌹Jo bole so nihaal, Sat Sri Akal 🙏 #waheGuru #GuruNanakJayanti — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 30, 2020

On the auspicious occasion of Gurpurab, Hope you are showered with Guru Nanak Ji's divine blessings today and forever.

Happy Gurpurab.

Happy Guru Nanak Jayanti! 🙏🙏 — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) November 30, 2020

एक्टर अनुपम खेर ने लिखा- सभी को गुरुपर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं. गुरु नानक जी आप सभी का भला करें. शांति, खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे. अनुपम के अलावा एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणदीप हुड्डा, धर्मेंद्र, मीका सिंह समेत अन्य हस्तियों ने भी इस खास मौके की शुभकामनाएं दी हैं.

Mere apnon! jab tak malik ka mehr-o-karam 🙏 bana rahega tab tak hum sath sath chalte rahenge.... All three generations of Deol’s are coming back with.#Apne2, in cinemas on Diwali 2021🙏

⁦@iamsunnydeol⁩ ⁦@thedeol⁩ #KaranDeol ⁦@Anilsharma_dir⁩ ⁦ pic.twitter.com/VeELQ2O8X7 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 30, 2020

धर्मेंद्र का खास मौके पर सभी के लिए खास तोहफा

धर्मेंद्र के घर पहले ही खुशियों ने दस्तक दे दी है. उनकी बेटी अहाना वोहरा ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है. इसके अलावा उन्होंने गुरु पुर्णिमा के खास मौके पर इस बात की भी घोषणा कर दी है कि देओल फैमिली की 3 जनरेशन फिल्म अपने 2 में एक साथ काम करती नजर आएंगी. फिल्म साल 2021 में रिलीज की जाएगी. इसी के साथ उन्होंने सभी को गुरुपर्व की बधाई भी दी.