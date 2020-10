गोविंदा का डांस वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले- वापस आ गया हीरो नंबर 1

एक विज्ञापन की सीरीज में अब गोविंदा स्टारर एड भी शामिल हो गया है. इस एड में गोविंदा एक जिंगल पर डांस परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं. विज्ञापन में भी दिखाया गया है कि एक टीम एक्टर को हायर करना चाहती है और उसका ऑडीशन ले रही है.

विज्ञापन चाहे जो भी मैसेज देना चाह रहा हो. गोविंदा के फैन्स के लिए तो अपने पसंदीदा कलाकार का स्क्रीन पर नजर आ जाना ही बहुत बड़ी बात है. गोविंदा के डांस वाले इस एड को एक्टर के फैन्स खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं. एक फैन ने सोशल मीडिया पर इस एड को शेयर करते हुए लिखा, "एड नंबर 1 आ गया है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहता है."

देखें: आजतक LIVE TV

गोविंदा इस एड में पीली जैकेट और ब्राउन पैंट पहनकर नाचते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने गोविंदा की तारीफ करते हुए लिखा, "गोविंदा वाकई कमाल का एक्टर और बहुत शालीन इंसान है जिसका दिल सोने का है. तुम कोई भी किरदार करो उसे इतनी आसानी से करते हो. हर सीन को यादगार बना देते हो और अपनी करोड़ों की मुस्कान से सबका दिल जीत लेते हो."

Ad number 1 is here. It doesn't matter what @CRED_club has to say! pic.twitter.com/80fdg0pgNB

Govinda ,❤️ truly amazing actor & humble human with golden heart Any role you do it so effortlessly , making each scene memorable& that million dollar smile winning millions of hearts .❤️ pic.twitter.com/OU1QVmfklO

Govinda - you are one of the greatest performers and actor in Bollywood, one who made hundreds of millions smile with his comic timing and also one of the most underrated actor.