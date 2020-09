Oyyyiii Oyyyiii Oyyyiii!! Can’t wait😍 Fukrey3 Ho gayi hai तैयार❤️🕺 #Repost @mriglamba with @make_repost ・・・ #fukrey #volume3 Taiyyar 🤞🙏🏽Agaaz @excelmovies

A post shared by Varun Sharma (@fukravarun) on Sep 13, 2020 at 5:45am PDT