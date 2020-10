छलांग से कुली नं 1 तक, बॉलीवुड की इन फिल्मों की आई रिलीज डेट

Koi kaam nahi mamooli hai...Hum sab yahan par Coolie hai 🥇🎄🎅 #WorldPremiereOnPrime #CoolieNo1OnPrime, coming Christmas 2020, @primevideoin . @saraalikhan95 #DavidDhawan #VashuBhagnani @jackkybhagnani @deepshikhadeshmukh #PareshRawal @pooja_ent @iam_johnylever @jaavedjaaferi @rajpalofficial @shikhatalsania @sahilvaid24 @zeemusiccompany @tips

A post shared by Varun Dhawan (@varundvn) on Oct 9, 2020 at 1:14am PDT