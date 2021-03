फरहान को लेकर सोशल मीडिया पर 'तूफान', जानिए बवाल का कारण

एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म तूफान को लेकर काफी बज है. इस फिल्म के जरिए दर्शकों को लंबे समय बाद फिर फरहान संग राकेश ओमप्रकाश मेहरा की जोड़ी दिखने वाली है जिन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी शानदार फिल्म बनाई थी. लेकिन इस बार फरहान की फिल्म को लेकर उत्साह तो है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो काफी बवाल कर रहा है. फिल्म को बायकॉट करने की मांग भी हो रही है.

फरहान को लेकर लेकर सोशल मीडिया पर 'तूफान'

सोशल मीडिया पर फरहान की तूफान को रिलीज से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अब ये विरोध कोई विवादित कंटेंट या कह लीजिए धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, बल्कि ये बवाल एक्टर की विचारधारा को लेकर है. फरहान ने क्योंकि नागरिकता कानून का विरोध किया था, उनकी तरफ से सुशांत केस में भी चुप्पी साधी गई थी, उन्हीं वजहों से लोग खासा नाराज हैं. ट्वीट कर कहा जा रहा है कि एक्टर की फिल्म को बायकॉट किया जाए. एक यूजर ने लिखा है- फरहान ने CAA आंदोलन के दौरान कहा था कि जब इतने लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. इसलिए मैं भी अब इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहा हूं. दूसरे यूजर ने लिखा है- बॉलीवुड फिल्मों का बायकॉट किया जाए. सुशांत नहीं, तो बॉलीवुड भी नहीं.

Will never watch movie of people who are against Hindu, part of Tukde tukde gang & supported Rhea.#BoycottToofan — Gaurav Mishra ♂️ (@IAmGMishra) March 10, 2021

Farhan Movie Toofan Teaser will release on 12th March be ready to dislike.Dislike Toofan Teaser#BoycottToofan

Bollywood ko meliga👊

Boycott ka tufan👊👊

Totally Boycott bollywood Drugi gang👊

No Sushant No Bollywood👊

No Politics In SSR Case@ApurvaU21 @kundu_koushani @van_geh pic.twitter.com/DD8p6J6ZZR — Khushi ( Rimps Choudhary) (@Khushi19642991) March 10, 2021

Boycott Bollywood Films forever

No Sushant No Bollywood #BoycottToofan



No Politics In SSR Case pic.twitter.com/Y73lvuJRFj — SHAHNAZ 🇱🇰 (@itsSSR4747) March 10, 2021

#boycottToofan#boycottToofan

No Politics In SSR Case



Roses are Red

Violets are Blue

Let's Boycott Bollywood

Me and You



What you think SSRians — nobuddy (@nobuddy772100) March 10, 2021

Once @FarOutAkhtar said in CAA protest "kuch toh hoga jo itne log eksaath protest kar rahe hain" so that's why I also took a participate in trending #boycottToofan #CAA #FarhanAkhtar https://t.co/Qu2znm25Zb — macho man (@yashwant59) March 10, 2021

फिल्म बायकॉट करने की मांग

वहीं कुछ यूजर तो ऐसे भी सामने आए हैं जिनकी नजर में फरहान हिंदू विरोधी हैं, वे देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं और लगातार रिया का बचाव करते आए हैं. इस वजह से भी एक्टर की तूफान को ना देखने की अपील की जा रही है. सोशल मीडिया पर #BoycottToofan टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. लोगों के ट्वीट जरूर अलग हैं, लेकिन फरहान के खिलाफ गुस्सा साफ समझा जा सकता है. मालूम हो कि फरहान की तूफान इसी साल 21 मई को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. पहले फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन फिर इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला हुआ.

आलिया के साथ भी ऐसा हुआ

वैसे फरहान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन एक्टर के करियर के लिहाज से ठीक नहीं है. इससे पहले जब इन्हीं मुद्दों की वजह से आलिया भट्ट को घेरा गया था तो उनकी फिल्म सड़क 2 सुपर फ्लॉप हो गई थी. लोगों ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी मुहिम छेड़ दी थी कि एक्ट्रेस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला और फिल्म को बायकॉट करने की मांग भी उठी.