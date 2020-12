फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर ने साझा कि मालदीव की खूबसूरत तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर हाल ही में गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर के साथ मालदीव वेकेशन पर हो कर आए है. जहा से उन्होंने खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की थी. दोनों की तस्वीरों को उनके फैंस ने बेहद प्यार दिया था. हाल ही में शिबानी दांडेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है जो मालदीव की है. उनकी इस तस्वीर को उनके बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर ने क्लिक की है.

कुछ समय के लिए, मालदीव वेकेशन ने शिबानी और फरहान कि उन मुश्किलों को भुला दिया था. जिनका उन्होंने 2020 में सामना किया. शिबानी और फरहान मुंबई वापस आ गए हैं, लेकिन दोनों अभी भी वेकेशन के कुछ खूबसूरत पल याद कर रहें है. आज, शिबानी ने खुद की एक तस्वीर साझा की, जहां उनकी पीठ कैमरे की ओर है और वह समुद्र को देख रही है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा "Ready to put 2020 behind me" देखें तस्वीर.

इससे पहले शिबानी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी. जिसमें वह समंदर किनारे पोज देती नजर आ रही हैं. उनका यह अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया था. शिबानी ने तस्वीर शेयर करते वक्त यह भी बताया कि "यह तस्वीर फरहान अख्तर ने क्लिक की है" शिबानी ने अपनी इस तस्वीर पर भी खूब लाइक्स और कमेंट बटोरे थे.



फरहान के वर्क फ्रंट कि बात करें तो वे राकेश ओमप्रकाश मेहरा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'तूफान' में दिखाई देंगे. उनके साथ मृणाल ठाकुर और परेश रावल भी अहम भूमिका निभाएंगे. वहीं शिबानी दांडेकर कि बात करें तो, उनको पिछली बार फोर मोर शॉटस प्लीज (Four More Shots Please) के दूसरे सीजन में देखा गया था.