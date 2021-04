शेखर कपूर को याद आईं सुशांत संग हुईं साइंस स्पेस की बातें, बोले- उसे याद करता हूं

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गए काफी वक्त हो चला है. हालांकि उनके फैन्स आज भी उन्हें याद करते रहते हैं. सुशांत के फैन्स सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा कलाकार से जुड़ी यादें शेयर करते रहते हैं और इसी क्रम में हाल ही में एक फैन ने याद किया कि किस तरह कभी सुशांत और शेखर कपूर ट्विटर पर आपस में बातें किया करते थे. फैन्स दोनों की चैट को खूब एन्जॉय करते थे.

मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत को विज्ञान, स्पेस और ग्रहों से जुड़ी काफी जानकारी थी और इंडस्ट्री में ऐसे गिने-चुने लोग थे जो उनसे इन बातों पर डिसकशन कर पाते थे. ऐसे में जो भी कलाकार सुशांत के इंट्रेस्ट को मैच करते थे उनसे वह खूब बातें किया करते थे. इनमें बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और फिल्म मेकर शेखर कपूर भी शुमार हैं. फैन ने उन बातों को साझा किया है जो दोनों के बीच होती थीं.

I miss exploring philosophy and physics with Sushant. For someone so young, his mind was incredibly agile. With amazing wisdom https://t.co/0rOw1leOTK