काजल अग्रवाल की शादी, फैन ने बनवाया एक्ट्रेस के नाम का टैटू

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल शादी के बंधन में बंध गईं. 30 अक्टूबर को उन्होंने गौतम किचलू संग सात फेरे लिए. काजल के लिए ये दिन काफी स्पेशल रहा. साथ ही काजल के फैंस के लिए भी. काजल की शादी को लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड दिखे. एक फैन तो काजल के नाम का टैटू भी बनवा लिया.

काजल की फैन ने कराया टैटू

काजल की एक फैन ने अपने हाथ पर काजल के नाम का टैटू बनावाया. ये उन्होंने काजल की शादी वाले दिन ही किया. ट्विटर पर फैन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- फाइनली परमानेंट हो गया. ये न केवल काजल के लिए स्पेशल दिन है, बल्कि ये मेरे लिए भी स्पेशल दिन है. हैप्पी वेडिंग Kaju. काजल के लिए फैन के प्यार की सभी प्रसंशा कर रहे हैं.

Finally a permanent one🤞🥳🥳

It's not only a special day to @MsKajalAggarwal

,But also it's a special day to me🥰💕

Happy wedding Kaju🤧🥳🥰😘#KajalAggarwal #KajalAgarwal #Kajal #kajalaggarwalWedding #KajalGautamWeddingOnOct30 #KajGautKitched #KajalWedsGautam pic.twitter.com/MxW7YarObT