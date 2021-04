नाम को लेकर कन्फ्यूज हुए लोग, BB14 फेम एजाज खान ने दी सफाई, कहा 'मैं गिरफ्तार नहीं हुआ'

एक से नामों के बीच में कन्फ्यूजन होना कोई बड़ी बात नहीं है. मगर कोई कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो फिर उसे दूर करना भी तो जरूरी हो जाता है. हाल ही में ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया है. मगर इससे बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट एजाज खान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल एक नाम होने की वजह से कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि बिग बॉस 14 फेम एजाज खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है. जबकी ड्रग्स मामले में जिस एजाज खान को गिरफ्तार किया गया है वो भी बॉलीवुड और टीवी की दुनिया का एक जाना माना चेहरा है. अब इस कन्फ्यूजन को बिग बॉस 14 के प्रत्याशी एजाज खान ने दूर करने की कोशिश की है.

एजाज खान ने सोशल मीडिया के जरिए इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की है. एक्टर ने अपनी एक इमेज ट्विटर पर शेयर करते हुए फैन्स और जाननेवालों को क्लियर कर दिया है कि जिस एजाज खान को ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था वो शख्स ये नहीं थे. एक्टर ने लिखा- '' E I J A Z K H A N. अगर आप लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं. मैंने अपना नया चश्मा पहन लिया है. अगर आप लोग को लगता है कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो आपको भी अपना चश्मा पहन लेना चाहिए.'' साथ ही एक्टर ने इस कैप्शन के साथ बिग बॉस 14 के सेट पर इस्तेमाल किया गया अपना तकियाकलाम भी यूज किया और लिखा- #merekofarknahipadta

E I J A Z K H A N . (jus in case you is still confused. I can see clearly now ...that I got my noo chashhhhmaaa. agar aapko lagta hai ki mai geeeerafffftaaaaar ho gaya hoo , to aapko bhi apna chasma pehen lena chahiye. ) #merehitmejaari #merekofarknahipadta pic.twitter.com/DbHwQdVSgi