ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव आने पर एक्ट्रेस ने कसा तंज, 'कहते थे मैं मास्क नहीं पहनता'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फस्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है. दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का कोरोना की चपेट में आना चिंता की बात है. लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस समय कई तरह के मीम वायरल हो गए हैं. ट्रंप की खिचाई करते हुए उनकी लापरवाही को हाइलाइट किया जा रहा है.

ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव आने पर कसा तंज

अब एक्ट्रेस, होस्ट और मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि ट्रंप ने खुद कभी मास्क नहीं पहना था. ट्वीट में लिखा है- ट्रंप ने एक बार बाइडन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे मास्क पहने रहते हैं. सभी ने उन्हें सिर्फ मास्क पहने ही देखा है. अब दो दिन बाद... अपने इस ट्वीट के साथ पद्मा ने ट्रंप का वो ट्वीट भी शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि वे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल हो चुका है. हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

"I don’t wear masks like him. Every time you see him, he’s got a mask!" - Trump referring to Biden



2 days later: pic.twitter.com/lexSlqgvCN