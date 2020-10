मिर्जापुर बायकॉट ट्रोल्स पर बोले मुन्ना भैया- बाहर मत बोलना, बहुत पड़ेगी

Munna Tripathi, ye naam kabhi bhulna mat aur hum bhulne denge bhi nahin kisi ko. #Mirzapur2 #MunnaOnlyWantsLove ❤️ @yehhaimirzapur @primevideoin @excelmovies @faroutakhtar @ritesh_sid #PuneetKrishna @gurmmeetsingh @mihirbd @vineetkrishna01

A post shared by Divyendu V Sharmaa (@divyenndu) on Oct 10, 2020 at 1:27am PDT