कौन हैं सलमान को 'गुंडा' कहने वाले डायरेक्टर? कंट्रोवर्सी में पर्सनल लाइफ, हो चुका तलाक

'दबंग' फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप इन दिन टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान पर खुलेआम अटैक करने पर अभिनव सुर्खियों में आ गए हैं. अभिनव ने सलमान को गुंडा और बदतमीज इंसान बताया है. ऐसे में फैंस उन्हें गूगल करने लगे हैं. तो चलिए जानते हैं कि अभिनव कश्पय अब तक किन-किन विवादों में फंस चुके हैं?

कौन हैं अभिनव कश्यप?

अभिनव कश्यप बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर हैं. उत्तर प्रदेश में जन्मे अभिनव के परिवार का सिनेमा से गहरा नाता रहा है. वो फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्वालियर से की थी. इसके बाद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली.

कैसा रहा अभिनव का करियर?

अभिनव ने अपने करियर की शुरुआत 'जंग' फिल्म के लिए को-राइटर के तौर पर साल 2000 में की थी. इसके बाद उन्होंने 'युवा' फिल्म में मणि रत्नम को असिस्ट किया था. फिल्म में उनका कैमियो भी था. इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे थे.

सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से उन्होंने साल 2010 में डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. वो इस फिल्म के को-राइटर भी थे. फिल्म में सलमान लीड रोल में थे. सोनाक्षी सिन्हा ने इससे अपना डेब्यू किया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. 'दबंग' के बाद उन्होंने साल 2013 में फिल्म 'बेशरम' डायरेक्ट की थी. मगर 'बेशरम' के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई.

Advertisement

तलाक का दर्द झेल चुके अभिनव

अभिनव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में Chatura Rao से शादी रचाई थी. मगर रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2017 में उनका तलाक हो गया था. शादी टूटने की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया गया था. ऐसी खबरें थीं कि शादीशुदा अभिनव मॉडल और एक्ट्रेस सिमरन कौर संग रिश्ते में थे. हालांकि, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, Screen संग एक लेटेस्ट इंटरव्यू में डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिनव ने कहा कि सलमान गुंडे और बदतमीज इंसान हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. सेट पर आकर वो सिर्फ एहसास करते हैं. उन्हें एक्टर से ज्यादा सेलिब्रिटी होने में मजा आता है.

अभिनव ने ये भी दावा किया है कि सलमान और उनका परिवार बदले की भावना रखता है. वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं. अगर कोई उनसे सहमत नहीं होता तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं.

बता दें कि इससे पहले भी अभिनव खान परिवार के बारे में गलत बोल चुके हैं. तब अरबाज ने लीगल एक्शन लेने की बात कही थी. मगर अब अभिनव के लेटेस्ट दावों पर सलमान या फिर उनके परिवार से किसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

---- समाप्त ----