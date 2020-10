2020 में शादी की सालगिरह नहीं मना रहे दिलीप कुमार-सायरा बानो, साझा की जानकारी

दशकों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई जोड़ी सबसे शानदार रही है तो वो है दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी. दोनों को इंडस्ट्री का ढेर सारा प्यार मिला है और दुनियाभर में इस जोड़ी की मिसाल दी जाती हैं. 11 अक्टूबर को हर साल ये जोड़ी अपने शादी की सालगिरह मनाती है. मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है. साल 2020 में दिलीप-सायरा अपने शादी की सालगिरह नहीं मनाने जा रहे. खुद सायरा बानो ने सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में बताया है.

सायरा बानो ने पति दिलीप कुमार के इंस्टा अकाउंट के जरिए इस बारे में बताया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा- अक्टूबर 11 मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा है. ये वही दिन है जब दिलीप साहब ने मुझसे शादी की थी और मेरे जीवन का सपना सच हुआ था. इस साल हम लोग सालगिरह नहीं मना रहे हैं. सभी जानते हैं कि हमने दो भाइयों एहसान भाई और असलम भाई को खो दिया है. कोरोना वायरस के चलते कई सारे परिवारों ने कई सारे लोगों को खो दिया है. इस कठिन समय में हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हम सभी एक दूसरे कि सुरक्षा और बेहतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें. उम्मीद करती हूं कि भगवान हम सबका साथ दे. सुरक्षित रहें.

The unprecedented turmoil due to the Covid-19 pandemic has taken many lives and caused sorrow in many many families. In the current circumstances, we request all of you, our dear friends, to pray for each other's safety and well being. May God be with us all. Stay Safe. 2/2