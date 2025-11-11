Dharmendra Death News Live: बॉलीवुड के एक युग का अंत, नहीं रहे धर्मेंद्र...

Dharmendra Death News Live updates: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन के नाम से पहचान बनाने वाले धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. कुछ समय से वो उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे. 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे. मगर अफसोस बॉलीवुड का चमकता सितारा आज हमेशा के लिए बुझ गया है.