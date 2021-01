कंगना इस दिन करेंगी सिनेमाहॉल में धाकड़ एंट्री, शेयर किया नया पोस्टर

सोशल मीडिया में बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए मशहूर कंगना रनौत बड़े पर्दे पर कत्ले-आम मचाने के लिए तैयार हैं. कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ का नया पोस्टर जारी किया है. साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है. पोस्टर पर कंगना, जबरदस्त अंदाज नजर आ रही हैं.

धाड़क में अग्नि बनी नजर आएंगी कंगना

धाकड़ एक स्पाई-एक्शन फिल्म है, जिसमें कंगना रनौत एक स्पेशल एजेंट अग्नि के रोल में दिखेंगी. फिल्म के पोस्टर में आप कंगना हाथ में तलवार लिए बैठे देख सकते हैं. उनके बैकग्राउंड में रक्त-रंजित लाशों के ढेर लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि कंगना का किरदार काफी खूंखार होने वाला है. वैसे इस फिल्म के पोस्टर को देखकर आपको हॉलीवुड फिल्म Tomb Raider की याद जरूरी आएगी.

She is fearless and Fiery! She is Agent Agni 🔥

India’s first female led action thriller, #Dhaakad releasing in theatres on 1st October 2021!@SohamRockstrEnt @DeepakMukut @RazyGhai @sohelmaklai @sohailmaklai @AsylumFilms @rampalarjun @divyadutta25 @writish @DhaakadTheMovie pic.twitter.com/M4jmflfoV5