दिल्ली क्राइम की सफलता पर यूजर बोले- गर्व कैसे हो सकता है, ऋचा ने दिया जवाब

ऋचा के ट्वीट पर बवाल

इस मौके पर बॉलीवुड में भी जश्न का माहौल है. कई बड़े सेलेब्स सोशल मीडिया पर सीरीज की तारीफ कर रहे हैं. मेकर्स के काम को काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी ने इस फिल्म को लेकर सेलेब्स के रिएक्शन को सही नहीं माना है. कुछ की नजरों में एक भयंकर कांड के ऊपर अगर कोई सीरीज या फिल्म बनी है, तो वो पूरे देश के लिए गर्व का मौका कैसे बन सकता है. यूजर ने ट्वीट में लिखा है- मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो खौफनाक रात आज लोगों के लिए गर्व कैसे बन गई. शर्म आनी चाहिए ऐसे मौकों पर जश्न बनाने वालों को. दिल्ली का क्राइम आज लोगों के लिए खुशी का अवसर बन गया है.

I don't understand that how that horrific night has become pride moment for India. Such a shame to celebrate this moment. Delhi ka crime aaj congratulatory moment ban Gaya hai. #ShameOnDelhiCrime

क्या है माजरा?

अब यूजर का ये गुस्सा तब फूटा जब ऋचा चड्डा ने पूरी टीम को बधाई दी थी. उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गर्व करने का मौका तक बता दिया था. उनके उसी ट्वीट पर निशाना साधते हुए यूजर ने सवाल उठाए थे. लेकिन अब क्योंकि यूजर ने ऋचा पर सवाल खड़े किए, तो एक्ट्रेस ने भी अपना प्वाइंट रखा. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- अपराध को कम करने के लिए आपने कुछ किया है? अगर शर्म आनी भी चाहिए तो रेप कल्चर से, ना की किसी सीरीज या शो से. ये इंडस्ट्री जश्न इसलिए मना रही है क्योंकि एक शो ने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी जीत हासिल की है. ये सच है रेप की कई घटनाएं हुई हैं. हम उससे मुंह नहीं फेर सकते हैं.

Actual crime ko kam karne ke liye kuch kiya aapne? Shame on rape culture bol na, why the show? The industry is celebrating the achievement of a show made on the subject that won big internationally. Fix reality first. Many rapes, as brutal have occurred. You can’t deny reality. https://t.co/Ag8qKiOeqp