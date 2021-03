ऐश्वर्या के बाद चर्चा में दीपिका का हमशक्ल, तस्वीर देखकर रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड सितारों से मिलते जुलते चेहरे वाले लोगों की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ऐसी खबरों में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं और इस तरह की तस्वीरें अक्सर मीडिया पर वायरल हो जाती हैं जिनमें दिखाया जाता है किस तरह किसी शख्स का चेहरा किसी बॉलीवुड सेलेब्रिटी से मिलता जुलता पाया गया है.

ताजा मामला है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से जुड़ा जिसमें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसा नोटिस किया कि पाकिस्तानी एक्टर फहाद मुस्तफा का चेहरा काफी हद तक दीपिका पादुकोण जैसा लगता है. फहाद की दीपिका पादुकोण के साथ कोलाज की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में दोनों के चेहरों के माइनर फर्क को दिखाया गया है.

Please delete this it’s upsetting me and my homegirls https://t.co/KtHrgLTNOi — Ari (@areebasalterego) February 28, 2021

Why would you do that to me? https://t.co/hAGzgMIzrN — Obi-Two Kenobi (@M_FB1) February 28, 2021

Fahad Mustafa is deepika padukone with beard and you can't unsee this now pic.twitter.com/2iZgIxa3Mz — Fatmid Ul Husnain (@its_Exorcist) February 28, 2021

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर रहे यूजर्स का मानना है कि फहाद के चेहरे से अगर दाड़ी हटा दी जाए तो वह काफी हद तक दीपिका पादुकोण जैसा ही लगेगा. एक यूजर ने फहाद की दीपिका से मिलते जुलते चेहरे वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- प्लीज इसे हटा दो. इसे देखकर मैं और मेरी बेटियां डिस्टर्ब हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा- इसे अनसीन कैसे करूं.

बिना दाड़ी के दीपिका लगते हैं फहाद

एक यूजर ने लिखा है कि फहाद मुस्तफा असल में दाड़ी के साथ दीपिका पादुकोण हैं और अब आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते. तमाम यूजर्स ने कॉमेंट बॉक्स में और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि ये बात उनके दिमाग में बैठ गई है और अब वह दीपिका को देखने वक्त फहाद का चेहरा ही इमैजिन कर रहे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका जल्द ही फिल्म 83 में नजर आएंगी.