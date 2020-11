कुली नं 1 के ट्रेलर पर ऐसा है पब्लिक का रिएक्शन, सोशल मीडिया पर जमकर मिल रही तारीफें

डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर 1 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म क्रिसमस के खास मौके पर अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी. बात करें ट्रेलर वीडियो पर पब्लिक के रिएक्शन की तो इसे जमकर तारीफें मिल रही हैं. वरुण धवन ने ट्रेलर का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और फैन्स कमेंट बॉक्स में ट्रेलर की खूब सराहना कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "ये वाकई जबरदस्त है. खास तौर पर इस फिल्म के लिए मैं अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लूंगी. वाकई कमाल है. वरुण तुमने वाकई अपने काम के मामले में कमाल कर दिया है." एक अन्य यूजर ने लिखा- उदित नारायण सर का गाना बहुत अनएक्सपेक्टेड था वरुण धवन. शुक्रिया. शुक्रिया. शुक्रिया. जबरदस्त ट्रेलर है." वरुण धवन के एक फैन ने तारीफ में लिखा, "ये ट्रेलर वाकई एक धमाका है. मैं उम्मीद करूंगा कि ये हमारे चेहरों पर वो मुस्कान वापस ले आए जो साल 2020 ने हमसे छीन ली."

इसके अलावा तमाम सेलेब्रिटीज ने भी वरुण धवन की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है. करण जौहर ने ट्वीट कर लिखा, "बहुत एंटरटेनिंग. डेविडजी वाकई कमाल के एंटरटेनर हैं. उन्होंने राज करना जारी रखा है. वरुण धवन तुमने कमाल कर दिया है. सब कुछ जबरदस्त है." अनिल कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, "सबसे कूल, सबसे मजाकिया और सबसे चार्मिंग कुली, तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा."

It's truly superb!!! Specially for this film I gonna subscribe @PrimeVideoIN ... Truly amazing 🥰💕.. varun you are just awesome at your job!!! — Mahima Bhoir (@MahimaBhoir1) November 28, 2020

Udit Narayan Sir’s song was unexpected VD ! Thank youuuu thank you thank you....Trailer was amazing!!!💕 full on 90s vibe !🔥 — J a s h a 🕶🤏🏻 (@VarunJacqueline) November 28, 2020

The trailer is such a blast.🔥 I really hope it brings back the smile we all lost in 2020 🌶️. And well to all the haters , tujhko mirchi lagi toh mein kya karu ? — varuniac_for_life_143 (@Namrath48794641) November 28, 2020

Thank u anil sir 🙏 https://t.co/b5kBX0hcIR — VarunDhawan (@Varun_dvn) November 28, 2020

Super excited — B.R.O.K.E.N 💫 (@Varun_FC1) November 28, 2020

All d best VD 🤧❤️

My Excitement level😭😍💖 — 𝑴𝒊𝒔𝒃𝒂𝒉𝒉✧ (@Itz_varuniac) November 28, 2020

क्या है कहानी?

कुली नं 1 की मूल कहानी को डेविड ने पिछली बार की तरह ही रखा है. हालांकि कास्ट, सेटअप, शूटिंग और बाकी चीजों के जरिए पूरी फिल्म को एक बिलकुल ही नया फील देने की कोशिश की गई है. कहना होगा कि एक रीमेक होने के बावजूद डेविड इस फिल्म को पूरी तरह से नया फील दे पाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि पब्लिक का इस फिल्म पर रिएक्शन कैसा रहता है. ये तो इसकी रिलीज के बाद ही पता चलेगा.

