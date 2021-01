तैमूर की बहन ने बनाया इंडिया गेट, खास अंदाज में मनाया गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अपने फैन्स को शुभकामनाएं दी हैं और अपने अंदाज में इस खास दिन को सेलिब्रेट किया है. सोहा अली खान, सुनील शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनू सूद समेत तमाम कलाकारों ने फैन्स को हैप्पी रिपब्लिक डे कहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपनी बेटी इनाया के साथ ये खास दिन मनाया. सोहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपनी प्यारी बेटी के साथ रंगीन चावलों का इस्तेमाल करके इंडिया गेट बनाती नजर आ रही हैं.

इस तस्वीर को साझा करते हुए सोहा ने रबींद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां लिखी हैं. उन्होंने लिखा, "जहां दिमाग बेखौफ है और सिर उठा हुआ है, जहां शिक्षा मुफ्त है, जहां संकरी दीवारों के जरिए हिस्सों में बंटी हुई नहीं है दुनिया, जहां शब्द सच्चाई की गहराइयों से निकल कर आजादी के स्वर्ग में आते हैं, मेरे परमपिता, मेरे देश जो जाग जाने दो. रबींद्रनाथ टैगोर."

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने ट्वीट कर कहा, "72वें गणतंत्र दिवस पर मेरी शुभकामनाएं और ये कामना कि हम पढ़ें और समझें अपने संविधान को जितना हम इसके होने का जश्न मनाते हैं. जितने हम अभी हैं ये हमें और ज्यादा देशभक्त होने में मदद करेगा." बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. मैं उम्मीद और दुआ करूंगी कि हम सभी सही मायने में अपनी जिम्मेदारियां समझें और उन्हें निभाएं ताकि हम अपने देश और थोड़ा और बेहतर बना पाएं."

On 72nd Republic Day here’s wishing and hoping that we all read and understand our constitution as much as we celebrate it. Will help us be more patriotic than what we actually are.

Jai Hind 🇮🇳 #HappyRepublicDay2021 — taapsee pannu (@taapsee) January 26, 2021

Pledge to change a life.

Happy Republic Day ,🇮🇳 pic.twitter.com/tCWVatC2hq — sonu sood (@SonuSood) January 26, 2021

May our democracy, our constitution always fly higher and reach excellence...



Salute to our country, armed forces and our leaders🙏🏼#HappyRepublicDay pic.twitter.com/KxspOu4KI1 — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) January 26, 2021

Happy republic day to all! I hope and pray that we understand our duties rights in true sense and exercise them to make our country an even better place to be in. Jai hind 🇮🇳 pic.twitter.com/ZRmshc1PNm — Rakul Singh (@Rakulpreet) January 26, 2021

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें तीन जहाज नीले आकाश में तिरंगा बनाते नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिखा, "ईश्वर करे कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमेशा ऊंचा उड़े और सर्वश्रेष्ठ होने की ओर बढ़े. सलाम है मेरे देश को और हमारे उन नेताओं को." दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "अपने अधिकारों को समझना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना."

