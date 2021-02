तेजस के साथ कंगना का सफर हुआ शुरू, मार्च से होगी फिल्म की शूटिंग

कंगना रनौत पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा बंटोर रही हैं और कंट्रोवर्सीज में भी रहती हैं. आए दिन वे किसी ना किसी नए विवाद में पड़ी नजर आती हैं. उनकी इस छवि ने उनके प्रोफेशनल फ्रंट को कहीं ओवरशैडो कर लिया है. मगर अब एक्ट्रेस एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. इस समय उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. हाल ही में वे अपने नए प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ गई हैं. उन्होंने इस बात की जानकारी भी सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से साझा कर ली है.

एक्ट्रेस ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें फिल्म के मेकर्स द्वारा उन्हें भेंट किए गए गुलदस्ते की तस्वीर है. एक्ट्रेस ने इसके साथ कैप्शन में लिखा- एक नए सफर की शुरुआत. तेजस की टीम के साथ मेरा लुक टेस्ट. फिल्म की शूटिंग मेरे बर्थडे मंथ यानी मार्च से शुरू की जाएगी. बता दें कि इसी महीने फिल्म से कंगना का फर्स्ट लुक भी आउट हुआ था. फिल्म का निर्देशन सर्वेश मेवारा कर रहे हैं. फिल्म में कंगना इंडियन एयर फोर्स की ऑफिसर का रोल प्ले करती नजर आएंगी.

Beginning of a new journey... look test with team #Tejas going on floor this spring my birthday month 🌸⁦@sarveshmewara1⁩ ⁦@RonnieScrewvala⁩ ⁦@RSVPMovies⁩ pic.twitter.com/xMYdshFNlx