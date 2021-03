इरफान पठान को डायरेक्टर ने दिया कोविड-19 पर ज्ञान, गौहर खान ने किया सही

कोरोना वायरस के मामले देशभर में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं. आने वाले वक्त में भी मामलों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि हर शख्स इस खतरनाक वायरस को लेकर सचेत हो जाए और कोविड नियमों का ठीक तरह से पालन करे. कुछ समय पहले ही गौहर खान को कोविड नियमों की अनदेखी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. अब उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर को कोविड के नियम सिखा दिये हैं जो इसे लेकर एक भ्रम में था.

दरअसल भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान बिना किसी लक्षण के कोरोना पॉजिटिव पाये गए. हाल ही में अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा- मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं मगर कोरोना के कोई भी लक्षण मुझमें नहीं पाए गए हैं. मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और कुछ दिनों के लिए मैं सेल्फ-क्वारनटीन में रहूंगा. मेरा निवेदन है कि जो लोग हाल ही में मुझसे संपर्क में आए हैं वो अपना खयाल रखें और एक बार कोरोना की जांच करा लें. इसपर जवाब देते हुए डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने कहा कि- कोई लक्षण नहीं? फिर से चेकअप कराइये. बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप निगेटिव होंगे. ये अस्वभाविक नहीं है.

Lol but one still has to quarantine for 14 days.Even if u are negative in reports post positive report. I know coz I have experienced the same .N won’t let anyone else suffer bcoz of the confusion..quarantine of 14 days is mandatory even if u present negative reports . #awwreness https://t.co/0XKYrwruaI