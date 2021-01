BB: राखी ने जैस्मिन को बताया चमगादड़, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

बिग बॉस 14 के घर में जैस्मिन भसीन और राखी सावंत के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हाल ही में बिग बॉस के घर में हुए एक टास्क में जैस्मिन और राखी के बीच लड़ाई के दौरान राखी की नाक पर चोट लग गई थी, जिसे लेकर बिग बॉस ने जैस्मिन की कड़ी निंदा की थी. वहीं राखी की नाक के एक्स-रे करवाए गए. बाद में राखी ने जैस्मिन के सामने माना कि वह नाटक कर रही थीं.

राखी-जैस्मिन के बीच हुआ घमासान

इसके बाद से ही जैस्मिन इसी बात से खफा हैं कि बिग बॉस ने राखी के झूठ के बदले उनकी निंदा की. वहीं जब राखी ने उनके साथ बदतमीजी की और उनकी मर्जी के बिना उन्हें छुआ तो बिग बॉस ने उन्हें कुछ नहीं कहा. अपने गुस्से को निकालने का तरीका भी जैस्मिन ने निकाल लिया है. वह राखी की नाक की चोट का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और एक बार फिर इस मजाक के चलते दोनों के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ गई है.

अब बिग बॉस के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है. इस वीडियो में जैस्मिन, राखी को बार-बार उनकी नाक के लिए ताना मारती नजर आ रही हैं. इस प्रोमो में राखी किचन में बर्तन साफ कर रही थीं और जैस्मिन भसीन, निक्की तंबोली के साथ सोफे पर बैठीं उन्हें ताना मार रही थीं, जैस्मिन, राखी की नाक को लेकर तंज कसती हैं और कहती हैं कि राखी तेरी नाक गिर जाएगी.

