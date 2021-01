Bigg Boss 14: सिद्धार्थ शुक्ला ने ली निक्की तंबोली की क्लास, बताया 'बोरिंग'

बिग बॉस 14 में हर वीकेंड की कहानी एक सी हो गई है. सलमान खान हर वीकेंड का वार में आते हैं, घरवालों को फटकार लगाते हैं, उन्हें नसीहतें देते हैं और चले जाते हैं. मगर घरवालों के स्वभाव में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता. अपकमिंग वीकेंड का वार में भी ऐसा ही होने वाला है मगर इस वीकेंड शो के होस्ट सलमान खान नजर नहीं आएंगे और उनकी गैर मौजूदगी में ये कमान संभालेंगे सिद्धार्थ शुक्ला. हाल ही में कलर्स ने शो का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला शो की कंटेस्टेंट निक्की तंबोली की क्लास ले रहे हैं और उन्हें बोरिंग करार देते नजर आ रहे हैं.

सलमान खान की गैरमौजूदगी में बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला वीकेंड का वार का हिस्सा बने हैं. वे इस दौरान सभी घरवालों की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं. वे निक्की तंबोली को भी फटकार लगा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वे निक्की को कह रहे हैं कि वे अपनी एक्टिविटीज से शो में बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लग रही हैं. निक्की इस बात से काफी शॉक्ड नजर आ रही हैं. हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि सिद्धार्थ ने ये मेंशन जरूर किया कि निक्की पहले एंटरटेनिंग थीं.

