Bigg Boss 14 Highlights: कैप्टेन्सी टास्क हुआ रद्द, एजाज-रुबीना के बीच घमासान

घरवालों के कैप्टेंसी टास्क में एक दूसरे के छत पर चढ़ने और नियमों का उल्लंघन करने की वजह से टास्क को रद्द कर दिया गया. टास्क के बाद विकास गुप्ता को दांत में परेशानी होने लगी, जिसके बाद वह रोने लगे और उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया गया. विकास की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर भेज दिया गया. घरवालों को बताया गया कि विकास को कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने की जरूरत है. विकास के बाहर जाने की बात पर अर्शी खान फूट-फूटकर रोईं. वहीं राखी सावंत ने विकास के जल्द ठीक होने के लिए दुआ मांगी.

एजाज और अर्शी के बीच हुई तू-तू मैं-मैं

खाने के समय में एक बार फिर एजाज खान और अर्शी खान की खूब तू-तू मैं-मैं हुई. अर्शी ने एजाज को नाशुक्रा बताया और उन्हें कविता कौशिक के नाम से ताने भी माने. इसके बाद एजाज खान उनकी बातों पर थूक दिया, जिसके बाद उनका बड़ा झगड़ा हो गया. राहुल वैद्य और अली गोनी ने अर्शी को गलत बताया और कहा कि उन्होंने जान-बूझकर एजाज से लड़ाई की.

Gharwale reh gaye shocked, jab #BiggBoss ne karwaya @lostboy54 ka saaman pack. Kya Vikas ka #BB14 ka safar ho jayega yahin khatam? Dekhiye aaj raat 10:30 baje, #Colors par. Catch it before tv on @VootSelect . pic.twitter.com/sqEDRt6jd2

घरवालों को मिला एक और कैप्टेंसी टास्क

बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टेन्सी का एक और टास्क दिया. बिग बॉस ने घरवालों को अपनी फोटो पर रंग लगाने और एक दावेदार को बचाने का मौका दिया. राखी ने अभिनव को दावेदार बनाया, अली गोनी ने राहुल वैद्य को सपोर्ट किया. वहीं रुबीना दिलैक ने निक्की तंबोली को दावेदार बनाया. टास्क के दौरान राखी सावंत और अर्शी खान के बीच तगड़ी बहस हुई. इस टास्क में अर्शी खान को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था. काफी बहस के बाद अर्शी खान ने एहसान के तौर पर एजाज खान को सपोर्ट किया. इसके बाद अभिनव, राहुल, निक्की और एजाज कैप्टेन्सी की दावेदारी जीत गए.

कैप्टेंसी के दावेदारों के आए मजे

इन सभी कैप्टेंसी के दावेदार सदस्यों को अपने लिए घरवालों में से किसी एक को हेयर स्टाइलिस्ट चुनने का मौका मिला. सभी को ट्रेसमे स्पा में जाने का मौका भी मिला. इस टास्क में राखी ने अभिनव के बालों को स्टाइल किया, सोनाली ने एजाज खान के बालों को, रुबीना ने निक्की तंबोली के बालों को और अली गोनी ने राहुल वैद्य के बालों को स्टाइल किया.

रुबीना-एजाज में हुआ घमासान

खाने को लेकर एजाज खान और रुबीना दिलैक के बीच बड़ी बहस छिड़ गई. रुबीना ने साफ करने की कोशिश की कि वह महज कंसर्न दिखा रही थीं. हालांकि राहुल वैद्य, अर्शी खाना और अली गोनी भी उनसे बहस करने लगे. रुबीना ने एजाज को शांत करने के लिए हाथ से इशारा किया और एजाज ने उनके पास आकर उन्हें ताली दे दी. इस बात से ना सिर्फ रुबीना बल्कि उनके पति अभिनव शुक्ला भी गुस्सा हो गए. दोनों ने एजाज को रुबीना की मर्जी के बिना उनके पास ना आने और उन्हें ना छूने की सलाह दे डाली. अंत में रुबीना लोगों की बातें सुनने के बाद रोने लगीं.

.@rahulvaidya23 ka kehna hai ki @RubiDilaik ki baaton mein authority zyada aur concern kam hai! Do you agree with him? #BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/VjVa9GlJUO