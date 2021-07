कोरियोग्राफर सरोज खान पर बनेगी फिल्म, प्रोड्यूसर भूषण कुमार का ऐलान

बॉलीवुड की मशहूर कोर‍ियोग्राफर सरोज खान पर बायोप‍िक बनने जा रही है. टी-सीरीज के चेयरमैन और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने शन‍िवार को इसका ऐलान किया है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सरोज खान की जिंदगी पर कहानी के कॉपीराइट्स उन्हें मिल गए हैं. इसी के साथ उन्होंने सरोज खान पर बायोप‍िक की घोषण कर दी है.

प‍िछले साल हुआ था सरोज खान का निधन

यह खबर सरोज खान की पहली पुण्यतिथ‍ि पर आई है. पिछले साल 3 जुलाई को कार्ड‍िएक अरेस्ट की वजह से 71 वर्षीय सरोज खान का निधन हो गया था. एक लीजेंड्री डांस कोर‍ियोग्राफर का यूं चले जाना बॉलीवुड जगत के लिए बहुत बड़ी क्षत‍ि थी. ऐश्वर्या राय से लेकर माधुरी दीक्षित तक, कई सेल‍िब्र‍िटीज ने उन्हें श्रद्धांजल‍ि दी थी.

इस संदर्भ में एक इंटरव्यू में भूषण कुमार ने कहा- 'सरोज जी एक्टर्स द्वारा परफॉर्म डांस के जर‍िए ना केवल ऑड‍ियंस को मंत्रमुग्ध करती थीं, बल्क‍ि उन्होंने हिंदी सिनेमा में कोर‍ियोग्राफी सीन में एक बदलाव लाया था. उनके डांस फॉर्म्स एक कहानी बताती थी जिससे हर फिल्म निर्माता को मदद मिलती थी.'

We're glad to announce that we've acquired the rights to the legendary choreographer, Saroj Khan's life story.

Stay tuned!#BhushanKumar #SarojKhan #TSeries @TSeries #RajuKhan #SukainaKhan #HinaKhan pic.twitter.com/8lzIrtZFL2