Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 12: थम नहीं रही 'भूल भुलैया 2' की रफ्तार, 12 दिन में कमाए इतने करोड़

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' की कमाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तेजी से इसने रफ्तार पकड़ी हुई है. इसके साथ जो फिल्में रिलीज हुईं वे इसके आगे फ्लॉप होते दिखाई दीं. बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक और कियारा की ही जोड़ी बनी हुई है.

वीकडे पर कमाए इतने करोड़

वीकेंड तो छोड़ो वीकडे पर भी 'भूल भुलैया 2' ताबड़तोड़ कमाई करती नजर आ रही है. तरण आदर्श ने मंगलवार के आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, "वीकडे पर भी भूल भुलैया 2 ट्रेंड करती नजर आई है. लाइफटाइम बज में बनी हुई फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को भी इसने कमाई के मामले में पछाड़ दिया है. दूसरे हफ्ते की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. मंगलवार के दिन इस फिल्म ने 4.85 करोड़ की कमाई की है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह 133.09 करोड़ हो चुका है."

#BhoolBhulaiyaa2 continues to trend extremely well on weekdays... Crosses *lifetime biz* of #GangubaiKathiawadi... Second highest grossing #Hindi film, after #TKF... [Week 2] Fri 6.52 cr, Sat 11.35 cr, Sun 12.77 cr, Mon 5.55 cr, Tue 4.85 cr. Total: ₹ 133.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/4vJ2BSQ6Ja