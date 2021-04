कोरोना का शिकार हुए रैपर बाबा सहगल के पिता, ट्वीट कर कहा- कोविड से हार गया योद्धा

दिग्गज भारतीय रैपर बाबा सहगल के पिता का मंगलवार सुबह कोविड के चलते निधन हो गया. बाबा सहगल ने ये खबर अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट की है. उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है जिसमें बड़ी दाढ़ी और मोटे चश्मे में बाबा सहगल के पिता नजर आ रहे हैं. बाबा उनके पास ही खड़े हुए हैं और तस्वीर में दोनों मुस्कुराते दिखाई पड़ रहे हैं.

इस तस्वीर को साझा करते हुए बाबा सहगल ने लिखा- रेस्ट इन पीस पापा. तस्वीर के कैप्शन में बाबा ने लिखा, "आज सुबह तड़के पिताजी हमें छोड़कर चले गए. पूरी जिंदगी किसी योद्धा की तरह लड़े लेकिन कोविड के आगे हार गए. प्लीज आप सभी उन्हें दुआओं में याद रखना. सभी अपना ख्याल रखें और आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे."

कॉमेंट बॉक्स में ढेरों फैन्स ने बाबा सहगल के पिता के जाने पर शोक व्यक्त किया है. फैन्स ने बाबा सहगल के पिता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और इस ट्वीट को जमकर रीट्वीट किया है. बता दें कि बाबा सहगल एक जाने-माने रैपर हैं और एक दौर था जब बाबा के गाने काफी वायरल होते थे. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ठंडा ठंडा पानी, बाबा दीवाना हुआ और दाल रोटी खाओ उनके कुछ सबसे पॉपुलर गाने हैं.

Dad left us today earlier morning.. Warrier the whole life but lost to Covid. Please keep him in your prayers. Stay Safe and Blessed 🙏❤️ pic.twitter.com/haoNr3sSbp