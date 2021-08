आथिया शेट्टी ने सुनील शेट्टी को किया बर्थडे विश, शेयर की थ्रोबैक फोटोज

एक्टर सुनील शेट्टी 11 अगस्त को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सुनील की बेटी और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी ने उन्हें खास तरीके से विश किया है. आथिया ने सोशल मीडिया पर दो फोटोज शेयर की हैं. एक फोटो में आथिया, सुनील के साथ पोज देती दिख रही हैं. वहीं दूसरी फोटो आथिया के बचपन की है. फोटो में सुनील ने आथिया को गोद में लिया हुआ है.

आथिया ने शेयर की ये पोस्ट

आथिया शेट्टी ने पोस्ट कर लिखा- हैप्पी 60th बर्थडे पापा. आपको मैंने अपनी आत्मा दी, आप मेरे सभी विचारों को पढ़ते हैं. आपके लिए मेरे प्यार को इजहार करने के लिए कोई शब्द कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते. आपने हमें जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें दी हैं- आपका समय, आपका प्यार और आपकी देखभाल. बिना शर्त हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद. मैं आपको पूरे दिल से चाहती हूं. Thank you for the genes!!

आथिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्रिकेट केएल राहुल संग आथिया के अफेयर की चर्चा जोरों पर है. आथिया और केएल राहुल को अक्सर साथ में देखा जाता है. दोनों एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं.

इन फिल्मों में दिखीं आथिया

वर्क फ्रंट पर आथिया शेट्टी ने फिल्म हीरो से डेब्यू किया था. इसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था. इसके बाद वो मुबारकां और मोतीचूर चकनाचूर में नजर आ चुकी हैं. मोतीचूर चकनाचूर में नवाजुद्दीन सिद्दिकी अपोजिट रोल में थीं. आथिया का करियर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है. वो एक हिट फिल्म की तलाश में हैं.