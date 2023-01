बिना प्रमोशन 'पठान' की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, शाहरुख ने दिया देशभक्ति भरा जवाब- हम सब एक ही भारत मां की संतान

'झूमे जो पठान मेरी जान...' इस गाने पर पठान के साथ सिर्फ फैन्स ही नहीं, हम भी झूम रहे हैं. 'पठान' का डंका हर ओर बज रहा है. कमाई के मामले में इस फिल्म ने खूब सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. और अभी तो इसे रिलीज हुए सिर्फ तीन ही दिन हुए हैं, पिक्चर अभी बाकी है... इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए हाल ही में शाहरुख खान ने ट्विटर पर #AskSRK रखा.

शाहरुख का देशभक्ति वाला जवाब

बॉक्स ऑफिस पर 'पठान' दहाड़ रही है. एक फैन ने पूछा कि सर 'पठान' ने इस सच्चाई को पुख्ता कर दिया है कि प्यार, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र हर चीज को पीछे छोड़ देता है. पठान, आपकी सक्सेस है, भारत की सक्सेस है. इस पोजीशन के साथ आपके पास जिम्मेदारी भी आती है और उम्मीद करता हूं कि भारत से भारतीयों को जोड़ने के लिए आप आगे और भी चीजें करेंगे. जय हिंद. शाहरुख ने इस देशभक्ति से लबरेज सवाल का इसी अंदाज में जवाब भी दिया. किंग खान ने लिखा- अगर हमारे सामने एक सच्चाई है तो वह है, हम सब एक ही मां- और पिता की संतान हैं. भारत के. हिन्दुस्तान के. इंडिया के. जय हिंद.

If there is one truth it is : ki hum sab ek hi maa aur pita ki santaan hain. Bharat ke. Hindustan ke…India ke. Jai Hind. #Pathaan https://t.co/Cb7L5qrUOa