आशुतोष गोवारिकर संग राजीव ने आखिरी बार किया काम, रिलीज से पहले दुनिया को कहा अलविदा

मंगलवार का दिन कपूर खानदान के लिए बेहद शोकपूर्ण रहा. हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के निधन से बॉलीवुड जगत शोक में डूबा नजर आया. राजीव, रणधीर कपूर और ऋष‍ि कपूर के छोटे भाई हैं. उनके निधन की खबर सुनने के बाद तमाम सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजल‍ि दी और कई सेलेब्स उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. डायरेक्टर आशुतोष गोवार‍िकर भी राजीव कपूर को अंतिम बार देखने पहुंचे.

राजीव के निधन से जहां कपूर पर‍िवार दुख में है वहीं आशुतोष ने भी एक्टर के गुजरने का अफसोस जाहिर किया. उन्होंने सोशल मीड‍िया पर एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए बताया कि राजीव अपनी आख‍िरी फिल्म नहीं देख पाए. आशुतोष ने ट्वीट किया- 'राजीव कपूर के निधन की खबर से दुखी हूं. मैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म के दिनों से राजीव कपूर का फैन रहा हूं. हमने मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म तुलसीदास जूनियर जिसे मृदुल ने डायरेक्ट किया है, उसे पूरा किया था. राजीव बहुत मिलनसार थे और उन्होंने अपने किरदार को बहुत मजे के साथ किया. हम उन्हें बहुत मिस करेंगे'.

Saddened to hear about the passing of Rajiv Kapoor! I was a fan from his Ram Teri Ganga Maili days.



We had wrapped shoot for my home production TOOLSIDAS JUNIOR, directed by Mridul!



Rajiv was so affable and played his part with much fun & ease. Will miss him deeply!!🙇‍ pic.twitter.com/hZOiUolMde