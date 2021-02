अरशद वारसी ने बच्चन पांडे की शूटिंग की खत्म, अक्षय कुमार संग शेयर की सेट से फोटो

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इन दिनों मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार संग बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. इस मौके पर उन्होंने को-स्टार अक्षय कुमार संग अपनी एक तस्वीर शेयर की है और शूटिंग खत्म होने की जानकारी फैन्स संग साझा की है. तस्वीर में दोनों स्टार की शानदार बॉन्डिंग नजर आ रही है. फैन्स इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से अक्षय और अरशद की कॉमेडी का आनंद लेते नजर आएंगे.

ट्विटर पर अरशद वारसी ने अक्षय कुमार संग फोटो शेयर करते हुए लिखा- बच्चन पांडे की शूटिंग खत्म हुई. ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है. इसकी वजह ये है कि इस फिल्म के जरिए मैंने बहुत टैलेंटेड और शानदार लोगों से मुलाकात की. सभी का धन्यवाद. बता दें कि तस्वीर में अक्षय कुमार व्हाइट आउटफिट में हैं और अरशद वारसी केजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अक्षय के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, फरहाद शामजी और NGEMovies का भी जिक्र किया है.

Wrapped up #BachchanPandey . This film is going to be very close to my heart, because I met some of the most talented & really wonderful people. ⁦@kritisanon⁩ , ⁦@Asli_Jacqueline⁩ , ⁦@akshaykumar⁩ , ⁦@NGEMovies⁩ , ⁦@farhad_samji⁩ Thank you so much 🙏 pic.twitter.com/QHdLl6G5z7