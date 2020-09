अरशद वारसी की बच्चों के पेरेंट्स से अनोखी अपील, हंसने को होंगे मजबूर

एक्टर अरशद वारसी अपने मजेदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वे कई मौकों पर ऐसी बात कह जाते हैं कि हर कोई हंसने को मजबूर हो जाता है. लेकिन उनकी एक खासियत है. वे बड़ी-बड़ी बातें भी हल्के अंदाज में हर किसी तक पहुंचा देते हैं. एक बार फिर अरशद ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. इस बार उन्होंने बच्चों के माता-पिता से अनोखी अपील की है.

अरशद की माता-पिता से अपील

अरशद वारसी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सभी पेरेंट्स से अपील की है कि वो अपने बच्चों को प्लेट में रखे खाने को खत्म करने के लिए ना कहे. वे लिखते हैं- मेरी सभी पेरेंट्स से अपील है कि वे अपने बच्चों को प्लेट में परोसे गए खाने को खत्म करने के लिए ना कहें. बल्कि उन्हें खुद उतना खाना परोसने दीजिए जितना वे खाना चाहते हैं. मैं तो भुगत ही रहा हूं. पहले अपनी प्लेट का खाता हूं फिर दूसरों की प्लेट का भी खाना पड़ता है.

My humble request to all parents, do not force your children to finish their plates, teach then to serve themselves as much as they need. I am paying the price of always finishing the food in my plate... now I finish food in everyone else’s plate as well 🤦‍♂️