भारत-चीन के बीच तनाव से चिंतित अर्जुन रामपाल, ट्वीट पर पूछा ये सवाल

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल सोशल मीडिया पर फैंस से मुखातिब होते रहते हैं. वे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें फैंस संग शेयर करते नजर आते हैं. एक्टर यूं तो अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं. मगर वे देश से जुड़े मुद्दों पर भी कमेंट करने से नहीं झिझकते. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर भारत-चीन के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने इस बात को लेकर दुख जताया है कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है वो होना चाहिए मगर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है.

अर्जुन रामपाल ने ट्वीट में कहा- चीन को लेकर चल रही तनातनी पर सब लोग इतने चुप क्यों हैं. चीन लगातार हमारे इलाके में इंच दर इंच घुसता जा रहा है. क्या देश में कोई भी दूसरी खबर इस समय ऐसी है जो इससे ज्यादा जरूरी हो? सारे पॉलिटिशियन्स और जर्नलिस्ट्स इस समय कहां पर हैं. सब इतने शांत क्यों हैं. बता दें कि एक्टर अर्जुन रामपाल के इस ट्वीट पर लोग अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. कोई उनकी बात से सहमत नजर आ रहा है तो किसी को ऐसा लग रहा है कि चीन से लड़ाई के संदर्भ में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और स्थिति आर्मी के कंट्रोल में है. जरूरत आर्मी पर भरोसा करने की है. गौरतलब हो कि इस समय सारे मीडिया चैनल्स पर अधिकतर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को ही दिखा रहे हैं.

Why is everyone so quite about the Chinese, who keep inching into our territory? Is there any news which is more important than this? Where are the politicians and journalists now? Why so quite? #IndiaChinaBorderTension