इस मामले में Anushka Sharma से ना ले पंगा, एक्ट्रेस ने दी चेतावनी

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा सोशल मीड‍िया पर काफी एक्ट‍िव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा कर लोगों को चेतावनी दी है. अनुष्का ने पोस्ट में लोगों ने कहा कि वे इस मामले में उनसे पंगा ना ही लें तो बेहतर है. जानें क्या है वो टॉप‍िक जिसपर अनुष्का से मुंह लड़ाना भारी पड़ सकता है.

अनुष्का ने एक किताब की फोटो शेयर की है जिसमें पेड़-पौधों पर अपनी लाइफस्टाइल के फायदे दिए गए हैं. उन्होंने लिखा- 'मीट खाने वालों प्लीज इसे पढ़ें और मेरे शाकाहारी लाइफस्टाइल पर मुझसे बहस करने की कोश‍िश ना करें.' यह किताब Simon Hill द्वारा लिखी 'The Proof is in the Plants' गई है जिसे जिम में पढ़ते हुए अनुष्का ने इसे शेयर किया है.

अनुष्का शर्मा इंस्टा स्टोरी

Vegan डायट फॉलो करती हैं अनुष्का

जाह‍िर सी बात है कि अनुष्का इस किताब को पढ़ रही हैं तो उन्हें शाकाहारी खाने के फायदे भी दूसरों से ज्यादा पता होगा. ऐसे में उनसे इस मामले में बहस ना ही करें तो अच्छा होगा. वैसे बता दें अनुष्का Vegan हैं और लंबे समय से वे इसे फॉलो करती आ रही हैं. वे लोगों को भी शाकाहारी डायट लेने का जागरुक करती हैं. वे PETA की 'हॉटेस्ट वेजिटेरियन्स' की लिस्ट में भी आ चुकी हैं. वे जानवरों की सुरक्षा और उनके अध‍िकार के लिए भी मुखर हैं.

काम पर वापस लौटीं अनुष्का?

अनुष्का पिछले दिनों इंग्लैंड में पति क्रिकेटर विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ थीं. इंग्लैंड में काफी अच्छा वक्त बिताने के बाद वे मुंबई वापस लौटे हैं. कुछ दिनों पहले उन्हें शूट‍िंग लोकेशन पर स्पॉट किया गया था. वे यहां ब्रांड एंडोर्समेंट की शूट‍िंग के लिए पहुंची थीं.