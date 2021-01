विराट-अनुष्का के घर आई नन्ही परी, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका नए साल के मौके पर सभी इंतजार कर रहे थे. साल 2021 की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पापा बन गए हैं. अनुष्का ने सोमवार के दिन एक बेटी को जन्म दिया है. विराट कोहली ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी साझा की. उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिलनी भी शुरू हो गई हैं.

खासकर की फिल्म और स्पोर्ट्स जगत से कपल को बधाइयां मिल रही हैं. स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने विराट कोहली को शुभकामनाएं दी हैं और उनकी पोस्ट पर कमेंट किया है.

Congratulations both of u ☺️☺️ — Saina Nehwal (@NSaina) January 11, 2021

विराट कोहली ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को ये खुशखबरी दी. विराट के इतना कहने की ही देरी थी कि सभी फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक के बाद एक बधाइयों की लड़ीयां लग गईं. विराट ने पोस्ट शेयर करते हुए अनुष्का के स्वास्थ्य के बारे में भी अपडेट दिए. उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ये खुशखबरी साझा की जिसे सुनने के लिए पूरा देश बेकरार था.

बता दें कि विराट और अनुष्का ने अगस्त, 2020 के महीने में ही इस बात की घोषणा कर दी थी. विरुष्का के फैन्स इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गई हैं.