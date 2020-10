शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क जा रहे अनुपम खेर, खास दोस्तों के नाम लिखा मैसेज

अनुपम खेर बहुत जल्द वापस न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में हैं. जाने से पहले उन्होंने लॉकडाउन के समय जिन दो दोस्तों के साथ अपना वक्त बिताया, उनके नाम खास मैसेज लिखा है. उनके ये दो स्पेशल फ्रेंड और कोई नहीं बल्क‍ि अन‍िल कपूर और सतीश कौश‍िक हैं.

अन‍िल और सतीश के साथ फोटो शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा- 'जैसा क‍ि मैं वापस न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में हूं लेक‍िन मैं मेरे दोस्तों को बहुत मिस करने वाला हूं. उन्होंने लॉकडाउन के इन 8 महीनों को मेरे लिए आसान और यादगार बनाया. थैंक्यू अन‍िल कपूर और सतीश कौश‍िक, आपके प्यार, गर्मजोशी और हमारी स्टूप‍िड कन्वर्सेशंस के लिए. मुश्क‍िल वक्त को आपने आसान बनाया'.

As I prepare to travel back to NY I will miss my friends desperately. They made 8 months of #Lockdown easy & memorable. Thank you @AnilKapoor @satishkaushik2 for your love, warmth & our random stupid conversations. You made life very easy during these difficult times. 🙏😍 pic.twitter.com/n0OCsOoupU