खास दोस्तों संग अनुपम खेर ने मनाया बर्थडे, वीडियो शेयर कर बोले- 'पार्टी हो रही है'

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर 7 मार्च को अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास अवसर पर एक्टर ने अपने खास दोस्तों संग स्पेशल बर्थडे सेल‍िब्रेशन का वीड‍ियो शेयर किया है. उनके ये खास दोस्त और कोई नहीं बल्क‍ि छोटे बच्चे हैं जिनके साथ अनुपम ने डांस करते हुए एक खूबसूरत वीड‍ियो शेयर किया है. इस वीड‍ियो में वे 'पार्टी हो रही है' ट्रेंड को भी फॉलो करते नजर आए.

जन्मदिन वाले दिन अनुपम ने अपने सुबह की शुरुआत अपने इन दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के साथ की. उन्होंने वीड‍ियो शेयर कर लिखा- 'इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं अपने बर्थडे की सुबह अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ सुबह के नाश्ते के साथ शुरुआत करूं'. सभी बच्चों का नाम टैग करते हुए एक्टर ने आगे लिखा- 'हमने एक-दूसरे को बहुत खुशी दी'. वीड‍ियो में वे कहते हैं- 'आज मेरा बर्थडे है...ये मेरे दोस्त हें और ये हमारी पार्टी हो रही है'. बच्चे तो बच्चे अनुपम भी उनके साथ खुशी में झूमते नजर आए.

सेलेब्स ने भेजे स्पेशल बर्थडे व‍िशेज

अनुपम खेर की बर्थडे पर सेलेब्स और फैंस ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सोशल मीड‍िया पर भेजी हैं. करणवीर बोहरा, आहाना कुमरा, अशोक पंड‍ित, क्र‍िकेटर सुरेश रैना, सतीश कौश‍िक समेत कई सेल‍िब्रिटीज ने उन्हें विश किया है. रणवीर शोरे ने लिखा- '@anupampkher हैप्पी बर्थडे सर...हम जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेर‍ित करने के लिए धन्यवाद...ऐसे ही चमकते रहें'. सतीश कौश‍िक ने अनुपम संग एक फोटो शेयर कर लिखा- 'हैली श‍िमला बॉय. इस साल और कम उम्र हो गए हो और यह मुझमें भी दिख रहा है. एक इंसान और प्रेरणादायक एक्टर के तौर पर खूबसूरत सफर की चमक और निखार तुम्हारे चेहरे पर है. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनएं. अपने अंदर के बच्चे को यूं ही जिंदा रखो. हमेशा प्यार...'

Hello Shimla Boy ⁦@AnupamPKher⁩ . Getting much younger this year& it reflects on me too. The shine and glow of beautiful journey on ur face as an a human being and as an actor is inspiring . Wishing u a Happy Birthday . Keep in embracing child in u . Lv always 🎂🌹💐🥃 pic.twitter.com/TUVCLFjtnE