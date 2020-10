अनुपम खेर को भूले कुछ-कुछ होता है के मेकर्स, एक्टर ने मारा ताना

करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है को 22 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया. इस वीडियो में फिल्म के यादगार सीन्स को दिखाया गया है. इस पोस्ट में उन्होंने शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, करण जौहर और अप्रूव मेहता को टैग किया. ऐसे में एक्टर अनुपम खेर को ये बात पसंद नहीं आई.

अनुपम खेर ने फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना मल्होत्रा (रानी) के पिता और कॉलेज के प्रिंसिपल मल्होत्रा का किरदार निभाया था. ट्वीट में खुद को टैग हुए ना देखकर, अनुपम ने धर्मा पर तंज कस डाला. अनुपम ने ट्वीट कर कहा कि वो भी इस फिल्म में थे, उन्हें भी टैग कर देना चाहिए थे.

अनुपम खेर ने ट्वीट में लिखा, 'हम भी थे फिल्म में दोस्त. हम को भी टैग कर दिया होता. खैर...फिल्म का हिस्सा रहकर खुशी हुई.'

Hum bhi the film mein dost. Hum Ko bhi tag kar diya hota. Anyway!! Happy to be part of this film!! 😍🌺 @DharmaMovies #22YearsOfKKHH https://t.co/3x5oWdviPF