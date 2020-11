जब हंसल मेहता ने किया सेल्समैन का काम, 450 रुपये मिली पहली सैलरी

ट्विटर पर आए दिन तरह-तरह के हैशटैग चलते रहते हैं. अब एक नए ट्रेंड में लोग अपनी पहली तनख्वाह के बारे में जानकारियां ट्विटर पर साझा कर रहे हैं. हजारों लाखों लोग अब तक अपनी पहनी सैलरी के बारे में अब तक ट्विटर पर लिख चुके हैं और इसी क्रम में दिग्गज फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता और उमेश शुक्ला ने अपनी पहली तनख्वाह के बारे में बताया है.

अनुभव सिन्हा ने बताया कि उनकी पहली सैलरी महज 80 रुपये थी. तब वह इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और अपनी स्मोकिंग के लिए पैसे निकालने के लिए 7वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे. अनुभव ने बताया कि उस वक्त वह महज 18 साल के थे. अनुभव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हंसल मेहता ने अपना अनुभव बताया.

First Salary- Rs 80

Age-18

Arithmetic tuition to a class 7 student to earn for my smoking in the Engg college. https://t.co/SmxrV3E2Xf — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) November 18, 2020

उन्होंने लिखा- मेरी पहली सैलरी 450 रुपये थी. तब मेरी उम्र 16 साल थी. हंसल ने बताया कि वह बतौर सेल्सपर्सन काम किया करते थे और ये पैसे उन्हें Intershoppe Kemp के एक कॉर्नर पर Fu की जींस और कैजु्अल वियर बेचने के लिए मिली थी. उन्होंने ये पैसे कमाए थे ताकि वह अपने जूनियर कॉलेज के कपड़े खरीद सकें.

First salary- Rs.450pm

Age-16

Salesperson at Intershoppe Kemp's Corner selling Fu's jeans and casual wear to earn money for my junior college wardrobe. https://t.co/TYiJi9dQPR — Hansal Mehta (@mehtahansal) November 18, 2020

First salary - Rs.35 per show.

Was doing Back Stage under the director Mahendra Joshi. 400 Rs as a sales man for Leo toys n NikiTasha kitchenette https://t.co/dmtyMyrWsb — Umesh K Shukla (@umeshkshukla) November 18, 2020

हंसल को कोट करते हुए फिल्ममेकर उमेश शुक्ला ने बताया कि उन्हें उनकी पहली सैलरी महज 35 रुपये प्रति शो मिला करती थी. तब वह डायरेक्टर महेंद्र जोशी के लिए बैकस्टेज काम किया करते थे. इसके अलावा जब उन्होंने Leo toys n NikiTasha kitchenette में काम किया तब वह बतौर सेल्समैन 400 रुपये कमाया करते थे.

ये भी पढ़ें-