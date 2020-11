अनिल कपूर ने शेयर की नीतू कपूर की फोटो, कहा- हमेशा आपके साथ हूं

एक्ट्रेस नीतू कपूर काफी समय के बाद दोबारा फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं. एक्टर ऋषि कपूर के दुनिया छोड़ जाने के बाद नीतू घर में ही समय बिता रही थीं. हालांकि बेटे रणबीर और बेटी रिद्धिमा के प्रोत्साहन के बाद उन्होंने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. वरुण धवन, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर के साथ-साथ नीतू कपूर चंडीगढ़ गयी हैं.

चंडीगढ़ में नीतू कपूर की फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की शूटिंग शुरू हो गई. फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं और यह फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है. धर्मा प्रोडक्शन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘‘आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की शुटिंग शुरू हो रही है।’’

अनिल कपूर ने बढ़ाया नीतू कपूर का हौसला

ऐसे में एक्टर अनिल कपूर ने भी नीतू कपूर की एक फोटो शेयर कर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है. अनिल ने नीतू कपूर की एक डॉग को प्यार करते हुए फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘‘सेट पर आपकी वापसी देखकर बहुत खुश हूं मिसेज जेम्स. हम सभी आपके साथ हैं और हमें पता है कि आप पर्दे पर फिर से तहलका मचा देंगी. मैं आपके साथ ‘जुग जुग जीयो’ का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।’’

So happy to have you back on set Mrs. James! We all are here for you and have full faith that you’ll take the screen by storm again!

I’m super excited to be a part of the #JugJuggJeeyo journey with you! pic.twitter.com/tnXzKes2mu