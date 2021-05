राजेश खन्ना-गोविंदा की फिल्म स्वर्ग के 31 साल, अनीस बाज्मी ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

अनीस बाज्मी उन फिल्म निर्देशकों में से एक हैं जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. आज उनकी फिल्में करोड़ों रुपए कमाती हैं. मगर क्या आपको पिता है किस फिल्म से अनीस बाज्मी ने अपने करियर की शुरुआत की थी. खुद डायरेक्टर-राइटर ने इस बारे में अपनी हालिया पोस्ट में बताया है.

स्वर्ग फिल्म के थे राइटर

अनीस बाज्मी ने गोविंदा और डेविड धवन संग अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है जिसमें वे फिल्म स्वर्ग के सेट पर बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं. अनीस के मुताबिक ये फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने लेखन किया था. फिल्म स्वर्ग के 31 साल पूरे होने के मौके पर अनीस ने ये पोस्ट शेयर की है.

I still can't believe it's been 31 years since Swarg was released, officially the first film that I wrote. And since then have written a lot of superhit films for @govindaahuja21 & #DavidDhawan!



Celebrating 31 years of the classic, Swarg!#31YearsOfSwarg#JuhiChawla pic.twitter.com/q0G5V4zgP3