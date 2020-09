थिएटर्स में रिलीज होगी अनन्या-ईशान की खाली पीली, जानें कहां देख सकेंगे फिल्म

Public... Aa gaya hai full dhamaal trailer! 😉 #KhaaliPeeliTrailer out now! 🕺🏻 (link in bio) Toh abb, no place to run... Nowhere to hide. Ready rehneka for a mad ride! 🚖💥 The film premieres 2nd October exclusively on @zeeplexofficial sirf ₹299 mein 🎟️ @ishaankhatter @jaideepahlawat @macriaan @ihimanshumehra @aliabbaszafar @adilafsarz @yash.keswani.mumbai #SimaAgarwal @sanchitbalhara @ankitbalhara @zeestudiosofficial @offsideent @zeemusiccompany 💛

A post shared by Ananya 💛💫 (@ananyapanday) on Sep 21, 2020 at 9:34pm PDT