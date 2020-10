जब अमिताभ की वजह से रातोरात स्टार बन गए ये फैन, हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है. ये एक ऐसी दुनिया है जहां अमिताभ अपने करोड़ों फैन्स से रोज मुलाकात करते हैं, रोज उनसे बात करते हैं. पिछले कई सालों से अमिताभ सोशल मीडिया के जरिए ही अपने फैन्स से रूबरू हो रहे हैं. फिर अपने फैन को निजी रूप से जवाब देने की भी कोशिश करते हैं. लेकिन कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि अमिताभ बच्चन की वजह से किसी फैन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई हो. किसी आम इंसान की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई हो.

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने विचार ही शेयर नहीं करते हैं, बल्कि वे तो हर शख्स को प्रोत्साहित भी करते हैं जिनका टैलेंट उन्हें पसंद आता है या फिर जिनका काम उनके दिल को छू लेता है. हाल के दिनों में अमिताभ बच्चन की वजह से कई लोग रातोरात फेमस हो गए हैं. ऐसे ही कुछ लोगों पर नजर डालते हैं-

हरियाणवी गाने पर बच्ची का डांस

सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. इस छोटी बच्ची ने गाने पर ऐसा डांस किया है कि हर कोई देखता रह गया. अब उस लड़की का डांस तो बेहतरीन था, लेकिन उसे कोई जानता नहीं था. ऐसे में वो टैलेंट सिर्फ कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह गया. ऐसे में अमिताभ बच्चन ने उस बच्ची के वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया. उन्होंने लड़की की जमकर तारीफ की. उन्होंने उस जज्बे को भी सलाम किया. बस फिर क्या, उस लड़की का वीडियो ट्रेंड कर गया. लाखों लोगों ने उसे देखा और वो रातोरात एक स्टार बन गई.

पैरों से पेंट करने वाला दिव्यांग

अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ डांस या गाना गाने वालो का वीडियो शेयर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हर उस शख्स को प्रोत्साहित किया है जिसके अंदर उन्हें टैलेंट दिखा है. इसका सबसे बड़ा उदाहण है आयुष जो एक दिव्यांग है. आयुष अपने हाथों से कुछ भी काम नहीं कर सकता है,लेकिन वो अपने पैरों से ही खूबसूरत पेंटिंग करता है. उसने अमिताभ बच्चन का गुलाबो सिताबो वाला किरदार भी पेंट किया था. खुद अमिताभ ने उस फोटो को शेयर करते हुए इस युवक की खूब तारीफ की थी. उन्होंने उससे मुलाकात तक की थी. ऐसे में अब आयुष का टैलेंट लाखों लोगों तक पहुंच गया है.

T 3569 - This is Aayush .. divyaang , physically challenged .. cannot use his hands, so paints with his feet .. it was a privilege when I met him at home .. bless him and his superior talent .. gifts me with this .. 🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️🌹🌹 pic.twitter.com/r3ZNbvMHuT

शुभ्रनील सरकार का वायरल वीडियो

17 वर्षीय शुभ्रनील सरकार मॉउथ आर्गन बजाने में माहिर हैं. वे काफी खूबसूरती से इसे बजाते हैं और लंबे समय से इसका रियाज कर रहे हैं. अब एक बार उनका वीडियो अमिताभ बच्चन की नजर में आया और उन्होंने उसे तुरंत अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अमिताभ ने शुभ्रनील सरकार के वीडियो पर रिएक्ट करते हुए इसे अद्भुत बता दिया था. अमिताभ ने कहा था कि उन्होंने आज से पहले किसी को इतना अच्छा मॉउथ मॉर्गन बजाते नहीं देखा था. अमिताभ का ये कहना ही काफी था. आज शुभ्रनील ना सिर्फ फेमस हैं, बल्कि उनका हर वीडियो ट्रेंड करता है.

इस लड़की का वीडियो देख अमिताभ हुए खुश

अमिताभ बच्चन जब कोरोना से जंग लड़ रहे थे, उस दौरान अस्पताल में भी वे सोशल मीडिया पर एक्टिव थे. तब एक्टर को उनके किसी दोस्त ने इस लड़की का वीडियो शेयर किया था. अमिताभ वो वीडियो देख हैरान रह गए थे. एक्टर ने यहां तक कह दिया कि इस गाने की वजह से उनका दिन बन गया. वीडियो में लड़की गिटार भी बजा रही थी और गाना भी गा रही थी. ये देख अमिताभ बच्चन ने उसके वीडियो को तुरंत शेयर कर दिया और वो रातोंरात स्टार बन गई.

T 3605 - My music partner and dear friend sent me this .. I do not know who this is but I can just say “You are a very special talent, God bless you .. keep up the good work .. you have brightened my day in the Hospital like never before. Mixing Karnatak & Western pop.. amazing!" pic.twitter.com/9YfkXDopnP