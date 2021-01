विधु विनोद चोपड़ा की बुक 'अनस्क्रिप्टेड' को अमिताभ बच्चन से मिला थम्स-अप!

विधु विनोद चोपड़ा की किताब 'अनस्क्रिप्टेड' को 25 जनवरी के दिन रिलीज़ किया गया था. ये अमेज़न पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई है. ये पहले दिन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी. विधु के सिनेमाई जीवन और उनके सफ़र को दर्शाती, इस पुस्तक में उनके जीवन और करियर के आकर्षक किस्से शामिल किए गए हैं. और अब, अमिताभ बच्चन ने भी विधु की प्रशंसा की है.

अमिताभ ने शेयर किया वीडियो

अमिताभ ने ट्विटर पर विधु का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो इंडस्ट्री की विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न अभिनेताओं के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे है. वीडियो को अपलोड करते हुए लिखा गया,"Vidhu Vinod Chopra .. honest frank and straight .. just as he is real life .. a rarity ..🙏😄."

बुक में विधु अपने असाधारण सहयोगी और पटकथा लेखक अभिजीत जोशी के साथ उनकी असाधारण जर्नी के बारे में बात करते हैं. ये बुक आपको समकालीन हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं के दिमाग, मेथड और मैडनेस की एक झलक प्रदान करती है.

T 3795 - Vidhu Vinod Chopra .. honest frank and straight .. just as he is real life .. a rarity ..🙏😁 pic.twitter.com/A5Y7zvoCck — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 27, 2021

कश्मीर के एक छोटे से मोहल्ले, वज़ीर बाग में शुरू हुआ, विधु विनोद चोपड़ा का जीवन सही मायने में अनस्क्रिप्टेड रहा है. पिछले तीस वर्षों में, उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेमिसाल फिल्में दी है - यहां तक ​​कि हॉलीवुड में भी एक फिल्म का निर्देशन किया है. एक ऐसी शख्शियत जिन्होंने एक बार अपने छात्र की एक अधूरी फिल्म को रिलीज़ किया था क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी और फिल्म का स्टॉक नहीं था, लेकिन अब उन्हें भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस, वीवीसी फिल्म्स में से एक के प्रमुख होने का गौरव प्राप्त है. कंपनी ने हाल के दिनों में कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं.

विधु विनोद चोपड़ा की पुस्तक 'अनस्क्रिप्टेड' को लॉन्च के दिन से ही बहुत प्यार मिल रहा है.