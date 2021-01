शूटिंग के पहले दिन नर्वस हुए अमिताभ बच्चन, रकुल बोलीं- ये तो मुझे कहना चाहिए

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पास उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है. उनकी अपकमिंग कई फिल्मों में से एक है अजय देवगन स्टारर मेयडे. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अमिताभ ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें ट्वीट कीं जिनमें वह गाड़ी से उतरकर जाते दिखाई पड़ रहे हैं. तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "नई फिल्म का पहला दिन, और हालत खराब. तनाव की आशंका."

बिग बी का ये ट्वीट देखकर फिल्म मेयडे में उनकी कोस्टार रकुल प्रीत अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. रकुल ने हाथ जोड़े हुए इमोजी बनाते हुए अमिताभ के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, "सर ये बात तो मुझे कहनी चाहिए. बहुत ज्यादा थ्रिल्ड, नर्वस और एक्साइटेड हूं आपके साथ काम शुरू करने के लिए." बता दें कि रकुल प्रीत अमिताभ के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्होंने हाल ही में ये बात कही भी थी.

रकुल ने बीते दिनों अपने बयान में कहा, "जब बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स की तरह मैंने भी एक एक्टर बनने का फैसला किया तो मैंने भी सपना देखा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर सकूं और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म के साथ मुझे उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिलने वाला है." बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन कर रहे हैं और इसके टाइटल के अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है.

Sirrrrr 🙏🏻🙏🏻 yeh baat mujhe kehni chahiye 🙈😁 soooo thrilled , nervous , excited to kickstart work with you https://t.co/0qr65C1j9S