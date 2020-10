सोशल मीडिया पर वायरल पिता- बेटे का सुर-ताल, अमिताभ बच्चन हुए इम्प्रेस

सोशल मीड‍िया पर इन दिनों एक पिता और बेटे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीड‍ियो में पिता अपने छोटे से बेटे को हारमोनियम बजाकर शास्त्रीय संगीत सीखाते नजर आ रहे हैं. बेटा भी बड़ी गंभीरता से हर सुर और लय को पकड़ने की कोश‍िश कर रहा है. ये वीड‍ियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. अब अमिताभ बच्चन ने भी इस वीड‍ियो को शेयर करते हुए इसकी तारीफ की है.

अमिताभ ने वीड‍ियो साझा कर लिखा- 'बच्चे ही इंसान के बाप होते हैं'. बिग बी ने बात तो पते की, की है. वायरल वीडियो में, छोटा बच्चा अपने पिता के सुर में सुर मिलाकर गाने की कोश‍िश करता नजर आ रहा है. भले ही उसके सुर टेढ़े मेढ़े हो पर पिता भी अपने बेटे को प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं.

T 3694 - Child is the Father of Man ! pic.twitter.com/iO8G9URmUz