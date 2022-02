Prabhas संग कैसा था पहले दिन का शूट, Amitabh Bachchan बोले 'उनका साथ...सम्मान की बात'

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का सपना हर कलाकार देखता है. उनके साथ भले ही कुछ मिनटों का सीन हो, पर यह जिंदगी भर के लिए किसी उपलब्ध‍ि से कम नहीं. साउथ के पॉपुलर एक्टर प्रभास के एक्ट‍िंग कर‍ियर में अब यह सुनहरा मौका आ चुका है. दोनों एक्टर्स एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं. अपने पहले दिन की शूट‍िंग के बाद अमिताभ और प्रभास, दोनों ने एक-दूसरे की सराहना की है.

अमिताभ ने ट्वीट किया- 'पहला दिन...पहला शॉट...पहली फिल्म बाहुबली प्रभास के साथ...उनका ऑरा, उनकी प्रतिभा और उनकी विनम्रता का साथ पाना बहुत सम्मान की बात है...सीखने के लिए आत्मसात करना!!'. प्रभास ने ब‍िग बी की थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा 'यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. #ProjectK का पहला शॉट लेजेंड्री अमिताभ बच्चन सर के साथ!'.

आलिया भट्ट के 'गंगूबाई' लुक को Urfi Javed ने किया कॉपी, लोग बोले- पहली बार कुछ ढंग का पहना

T 4196 - ... first day .. first shot .. first film with the 'Bahubali' Prabhas .. and such a honour to be in the company of his aura, his talent and his extreme humility ❤️❤️🙏🙏 .. to imbibe to learn .. !!